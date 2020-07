vor 22 Min.

Blinklicht am Traktor defekt: Unfall beim Abbiegen

Eine nachfolgende Autofahrerin kann die Absicht des Traktorfahrers nicht erkennen und will überholen.

Ein 17-jähriger Traktorfahrer aus dem Bereich Munningen fuhr am Freitagmittag gegen 11.15 Uhr mit seinem Gespann auf der Staatsstraße 2214 von Amerbach nach Wemding. Dort wollte er – der Polizei zufolge – nach links in die Oettinger Straße einbiegen. Am Anhänger funktionierte allerdings der Blinker nicht, weshalb eine 54-Jährige aus Wemding, die mit ihrem Auto hinter dem Traktor fuhr, das Abbiegemanöver nicht erkannte und überholen wollte. Als der Traktor nach links einscherte, wich die Pkw-Fahrerin geistesgegenwärtig nach rechts aus.

Autofahrerin kollidiert mit Straßenschild

Sie konnte einen Unfall trotzdem nicht mehr verhindern, kollidierte mit einem Straßenschild (Maria Brünnlein) und kam im Grünsteifen rechts neben der Straße zum Stehen. Zwar wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt, doch entstand am Fahrzeug Schaden in Höhe von rund 7500 Euro und am Schild in Höhe von 300 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Wemding war mit 18 Mann und drei Fahrzeugen vorort. Der Traktorfahrer muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen. (dz)

Themen folgen