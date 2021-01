15:20 Uhr

Blitzer auf B16 bei Riedlingen: Hohe Quote an Rasern

Die Polizei erwischt bei einer Geschwindigkeitsmessung bei Riedlingen ungewöhnlich viele Raser. Der Spitzenreiter war fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Eine ungewöhnlich hohe Beanstandungsquote von über zehn Prozent hat eine Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei auf der B16 bei Riedlingen ergeben. Das Radargerät war am Donnerstag auf Höhe des Naherholungsgebietes postiert.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist dort aufgrund der Kreuzung zum Gewerbegebiet beziehungsweise zu den Baggerseen auf 60 Stundenkilometer beschränkt. Darüber hinaus queren der Polizei zufolge an dieser Stelle immer wieder Fußgänger die Bundesstraße.

Der „Tageschnellste“ war mit 117 Stundenkilometern unterwegs

Bei der Geschwindigkeitsmessung, die von 11 bis 15.15 Uhr in Fahrtrichtung Dillingen lief, passierten 1220 Fahrzeuge die Messstelle. Es wurden 142 Fahrzeuge beanstandet, davon 100 Verwarnungen und 42 Anzeigen.

„Tagesschnellste“ mit 117 beziehungsweise 107 „Sachen“ waren zwei Verkehrsteilnehmer in Autos mit DON-Kennzeichen. Die beiden Fahrer müssen jeweils mit einem Bußgeld von 500 Euro, einem Monat Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. Der hohe Anteil an Anzeigen weist den Beamten zufolge darauf hin, dass zahlreiche Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell waren.

