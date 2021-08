Blossenau

12:21 Uhr

Wohnhaus in Blossenau brennt: Feuerteufel am Werk?

Plus In Blossenau hat es in der Nacht wieder gebrannt. Die Kripo ermittelt. Im Ort geht die Angst vor einem Feuerteufel um.

In Blossenau hat es am Sonntag wieder gebrannt. Um 23.04 Uhr rief die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Römerstraße 8 die Feuerwehr an. Im Nebengebäude des Anwesens war Feuer ausgebrochen. Die Flamen schlugen aus dem Dach des einstöckigen Anbaus, der seit mehreren Jahren leer steht. Das Dach marode, sodass es bereits seit längerem reinregnete. Wie dort ein Feuer ausbrechen konnte muss erst geklärt werden. Die Kriminalpolizei war vor Ort.

