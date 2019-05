18.05.2019

Blossenau für mehr Kontrollen

Wie effektiv ist die Messanlage?

Über ein Drittel der Blossenauer Bürger (110 Erwachsene und 14 Kinder) haben – wie berichtet – eine Petition unterschrieben, mit der sie die dauerhafte Installierung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen an Staatsstraße 2214 innerhalb des Ortes fordern.

Bürgermeister Georg Schnell sichert auf Anfrage zu, dass sich die Gemeinde mit dem Thema auseinandersetzen werde. Das werde aber erst in drei Monaten möglich sein, da in den nächsten Sitzungen dafür kein Raum mehr sei. „Wir helfen gerne, aber für die Verkehrssicherung an der Staatsstraße sind Straßenbauamt und Polizei zuständig,“ erklärt Schnell. Diese könnten auch mit baulichen Maßnahmen oder mit regelmäßigen Geschwindigkeitskontrollen eine Verbesserung erreichen.

Gerd Oefele, Verkehrssachbearbeiter im Landratsamt Donau-Ries, erklärt, dass es sich bei einer Geschwindigkeitsmessanlage um keine offizielle Verkehrseinrichtung handelt. Deshalb sei für die Installierung und Finanzierung die Gemeinde zuständig: „Wir finden solche Anlagen sinnvoll und nützlich und unterstützen die Gemeinden gerne.“

Während Georg Schnell einen Gewöhnungseffekt befürchtet, sind sich die Blossenauer einig, dass nur dauerhaft installierte Anlagen in beiden Richtungen effektiv sind. Die Gemeinde Tagmersheim teilt sich aktuell mit Daiting und Rögling eine Anlage.

Jede Gemeinde nutzt diese drei Monate. In Tagmersheim gibt es außer Blossenau noch fünf Messstellen. Das bedeutet, dass sie nur zwei Mal im Jahr für 15 Tage an der Staatsstraße in Blossenau stehen kann. (evm)

