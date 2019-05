16.05.2019

Blossenauer: Raser bremsen

Tempo 50 soll endlich eingehalten werden. Bewohner in Blossenau hoffen, dass die Gemeinde in der Ortsdurchfahrt (Staatsstraße) dauerhaft eine Geschwindigkeitsmessanlage installiert.

Viele Verkehrsteilnehmer fahren offenbar viel zu schnell durch den Ort. Deshalb wenden sich Bewohner an die Gemeinde

Täglich rollen hunderte Fahrzeuge durch Blossenau: Autos, Lastwagen und besonders am Wochenende auch Motorräder. Obwohl auf der Staatsstraße im Ortsbereich Tempo 50 gilt, halten sich augenscheinlich nur wenige daran, Manche ignorieren das Ortsschild und fahren nach Beobachtungen der Anlieger ungebremst durch den Ort. Dies sei eine große Gefahr für Fußgänger, Fahrradfahrer und besonders für die Kinder.

Da müsse etwas geschehen, finden Blossenauer – und haben nun eine Petition mit 110 Unterschriften an Bürgermeister Georg Schnell übergeben. Auch 14 Kinder haben unterschrieben. Sie alle wünschen sich, dass die Gemeinde Tagmersheim an der Ortsdurchfahrt zwei dauerhafte Geschwindigkeitsanzeigen errichtet.

Die Kommune teilt sich mit Rögling und Daiting eine solche Anlage, die kürzlich zwei Wochen lang an der Staatsstraße in Blossenau stand und Beobachtern zufolge viel bewirkte. Claudia Daum, die direkt an der Ortseinfahrt wohnt, erzählt: „Es war, als wären wir umgezogen. Plötzlich war es viel ruhiger und alle sind langsamer gefahren.“ Ihre Tochter Lilly muss täglich die stark befahrene Straße überqueren, wenn sie zum Schulbus geht. „Da muss ich ganz fest aufpassen“, sagt die Sechsjährige ernst.

Bereits eine winzige Unachtsamkeit kann schlimme Folgen haben. Anliegerin Anita Christ, Mutter zweier Kleinkinder, bestätigt, dass seit dem Moment, als die Anlage weg war, die meisten wieder ungebremst durch Blossenau fahren. Einige setzten bereits im Dorf zum Überholen an, da die Ortsdurchfahrt sehr kurz sei und man weit voraussehen könne. 2017 kam es so zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein Kleinbus innerorts einen abbiegenden Lastwagen überholen wollte.

Nur eine dauerhafte Anzeige könne etwas bewirken. Da sind sich die Blossenauer einig. Obwohl viele nicht direkt an der Staatsstraße wohnen, unterstützen sie die Petition. „Alle, die zum Einkaufen zum Kugler gehen, müssen an der Straße entlanglaufen“, erklärt Bea Münsinger. Viele hätten ihr bestätigt, dass sie selbst oft gar nicht merkten, wie schnell sie fahren.

Die Blossenauer hoffen jetzt, dass den Gemeinderäten die Sicherheit der Bürger am Herzen liegt und der Kauf einer Messanlage beschlossen wird. Denn, so heißt es in der Petition: „Jeder Cent dafür ist es wert, wenn das Leben von Menschen geschützt wird.“ (evm)

