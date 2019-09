00:32 Uhr

„Blühfläche ist nicht gleich Blühfläche“

Landschaftspflegeverband berät bei der Anlage von Blühstreifen und artenreichen Wiesen

2018 wurde auf Initiative von Bernd Horst, Matthias Fritzsche und Andreas Becker die Blühflächenvermittlungsstelle des Landschaftspflegeverbandes (LPV) Donau-Ries ins Leben gerufen. Ziel dieses Projektes ist es, einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt im Donau-Ries-Kreis zu leisten. Durch die Unterstützung des Landkreises und zahlreicher Sponsoren konnte der LPV seitdem etwa 4,4 Hektar Blühstreifen und dauerhafte artenreiche Wiesen anlegen. Dies geschah in Zusammenarbeit mit Landwirten und Unternehmen auf den zur Verfügung gestellten Flächen. Dies teilt der LPV mit.

Mit der Anlage mehrjähriger Blühmischungen auf ausgewählten Flächen würden wertvolle „Trittsteine“ für die Artenvielfalt geschaffen. Diese dienten nicht nur Insekten als wertvolle Nahrungsgrundlage und Überwinterungsmöglichkeiten nach der Erntezeit, sondern stellten auch einen wertvollen Lebensraum unter anderem für Rebhuhn, Feldhase und Stieglitz dar. Der Landschaftspflegeverband berät Interessierte bei der Auswahl des richtigen Saatguts und der Anlage der Blühflächen, denn: „Blühfläche ist nicht gleich Blühfläche.“ Um nicht nur bunte Blühflächen anzulegen, sondern auch bestehende Grünlandflächen wieder artenreich herzustellen, seien wichtige Eckpunkte zu beachten. Der Unterschied liege in der Herkunft des Saatguts. Bei mehrjährigen Blühmischungen verwendet der LPV nach eigenen Angaben empfohlenes Saatgutmaterial renommierter Hersteller.

Bei einer Aufwertung oder Neuanlage von artenreichem Dauergrünland in der freien Landschaft werde besonderer Wert auf die Verwendung von zertifiziertem Regio-Saatgut gelegt. Dieses enthalte Arten, die innerhalb festgelegter und naturraumtypischer Grenzen gewonnen und vermehrt werden, ohne dass sie dabei züchterisch verändert werden. Dadurch werde sichergestellt, dass die heimische Artenvielfalt nicht mit gebietsfremden Arten gemischt wird. Bei einer dauerhaften Anlage mit Wildblumenmischungen sei zu beachten, dass im ersten Jahr der Aussaat keine „bunten Blumenwiesen“ wie bei der Anlage einer Blühmischung entstehen: „Hier braucht es Geduld.“ Bei einem Termin in Nördlingen bedankten sich die Vertreter des LPV für die 2019 eingegangenen Spendengelder in Höhe von 2950 Euro bei der Sparkasse Donauwörth und Privatpersonen sowie bei der Firma Döderlein für die Bereitstellung von etwa einem Hektar Grundstücksfläche sowie bei Fritz Gerstenmeier für die Vorbereitung und Einsaat der Fläche. (pm)

