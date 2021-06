Rain

25.06.2021

Blumenhotel in Rain: Die Mitarbeiter sind bestürzt über die Schließung

Das Dehner-Blumenhotel in Rain: Wo früher reger Betrieb herrschte, ist jetzt nur noch Stille. Das Haus wird nicht mehr aufgemacht. Die Mitarbeiter haben am Donnerstag offiziell von dieser Situation erfahren.

Plus Am Donnerstag haben die Beschäftigten in Blumenhotel und Garten-Restaurant erfahren, dass beide Einrichtungen nicht mehr öffnen. Wie sie darauf reagieren.

Von Barbara Würmseher

In Rain schlug die offizielle Nachricht am Donnerstag wie eine Bombe ein: Das Dehner-Blumenhotel schließt endgültig. Brautpaare hatten dort noch für Herbst gebucht, auch andere Feiern waren längst im Terminkalender festgehalten. Gutscheinbesitzer freuten sich darauf, ihre Bons bei einem köstlichen Dinner oder zum Brunch dort einzulösen – sie können sich jetzt laut Hotel-Homepage den Wert diese Gutschriften ausbezahlen lassen.

