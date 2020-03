Bluttat von Donauwörth: Auch das Opfer akzeptiert das Urteil

Plus Der Richterspruch gegen den Donauwörther Messerstecher ist jetzt rechtskräftig. Was nun mit dem Verurteilten passiert.

Der Richterspruch gegen den Messerangreifer von Donauwörth ist rechtskräftig. Dies teilt sein Verteidiger, Rechtsanwalt Bernd Scharinger, jetzt auf Anfrage mit. Es wird also keine Neuauflage des Verfahrens gegen den 35-jährigen Mann aus Guinea geben, der im März 2019 in der Donauwörther Bahnhofstraße einen 49-jährigen Ingenieur getötet und dessen Ehefrau schwer verletzt hatte.

Das Augsburger Landgericht hatte den Mann vor Wochenfrist auf Anraten des Gutachters für schuldunfähig erklärt und anstatt ins Gefängnis auf unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen.

Prozess steht von Beginn an unter Prämisse der Schuldunfähigkeit

Anders als viele andere Prozesse zu Kapitalverbrechen stand jenes gegen den Mann aus Guinea von Anfang an unter der Prämisse der Schuldunfähigkeit des Angreifers. Dieser hatte, nach eigener Darstellung einer Stimme folgend, aufgetragen bekommen, seinen Nachbarn zu töten. Als sich am Morgen des Tattages die Ehefrau des Opfers im Innenhof schützend über ihren bereits verletzten Mann warf, bekam auch sie zahlreiche Messerstiche und -hiebe versetzt und wurde schwer verletzt.

Während sich die Frau, die inzwischen mit ihren beiden Kindern in Nordrhein-Westfalen lebt, auf dem Wege der körperlichen Gesundung befindet, war es für ihren Ehemann schlimmer gekommen. Er starb am Nachmittag des Tattages im Augsburger Klinikum. Mehrere Gutachter in Bezirkskrankenhäusern und zuletzt im Gerichtssaal hatten dem Angreifer eine schwere seelische Störung, Schizophrenie, attestiert, die ihm eine „normale“ Strafe ersparte. Statt wegen Mordes oder Totschlags verurteilt zu werden, wurde der 35-Jährige von der Strafkammer des Augsburger Landgerichts auf unbestimmt Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Ärzte entscheiden über Zukunft des Mannes

Nunmehr obliegt es den Ärzten, zu entscheiden, ob jemals und wann der Mann je wieder in Freiheit entlassen werden kann. Denn, so der Gutachter, Stand heute, stelle er nach wie vor eine Gefahr für die Allgemeinheit dar. Noch im Gerichtssaal hatten Verteidiger Bernd Scharinger und Staatsanwältin Martina Neuhierl den Spruch des Gerichts unter Vorsitz von Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser angenommen und auf Rechtsmittel verzichtet. Eben dies hatte Opferanwältin Mandana Mauss für ihre Mandantin, die geschädigte Ehefrau des Getöteten, nicht sofort ohne Rücksprache erklären können. Inzwischen liegt aber auch die entsprechende Erklärung des Opfers dem Gericht vor, sodass der Richterspruch Rechtskraft erlangen konnte.

Nicht alle der vielen Tatzeugen und Nachbarn seien indes mit dem „milden“ Ausgang des Verfahrens einverstanden angesichts der drastischen Folgen des Messerangriffs, ist zu hören.

