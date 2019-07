vor 54 Min.

Bockfest mit Party, Oldtimern und Kampfsport

Hoch über Harburg ist wieder gefeiert worden. Die Veranstalter sind zufrieden.

Von Richard Hlawon

Eines der ältesten Feste im Landkreis ist das Harburger Bockfest, das nach seinem jetzigen Standort, dem Bockberg, benannt ist. Weil im Jahr 1800 Harburg bei der Beschießung des Schlosses durch französische Truppen nur knapp einer Katastrophe entging, feiern seitdem die Einwohner aus Dankbarkeit dieses Sommerfest. Die Tradition hat sich bis heute erhalten, gewandelt aber haben sich einige Formen des Festes.

Heuer fand der eröffnende Gottesdienst zwar wegen eines Gewitterregens am Vormittag nicht wie geplant am Gipfelkreuz, sondern im evangelischen Gemeindehaus statt, aber anschließend sorgte Petrus für angenehmes Wetter. Versorgt mit Speis und Trank sowie Unterhaltungsmusik der Dorfstadl-Musikanten ließen es sich zahlreiche Besucher wohl sein. Am Nachmittag sorgten die Pfadfinder der Royal Rangers Nördlingen für Spiele mit den Kindern. Auch eine Taekwondo-Vorführung sowie hochglanzpolierte Oldtimer-Traktoren und Autos ließen keine Langeweile aufkommen.

„Das ist der beste Besuch eines Bockfests seit Jahren“, äußerte sich Holger Fickel, Vorsitzender des Heimatvereins Harburg, der das Fest ausrichtete. Zufrieden war er auch mit dem problemlosen Verlauf und der heiteren Stimmung, die schon am Samstag bei der Ü-30-Partynacht geherrscht hatten.

