vor 59 Min.

Bockfest mit Sport, Musik und Oldtimern

Auf der Anhöhe über Harburg wurde wieder gefeiert. Das Fest hat eine lange Tradition.

Von Fabian Kapfer

Bei „fast untypisch schönem Wetter für das Bockfest“ hat der Harburger Bürgermeister Wolfgang Kilian am Sonntagmittag die Besucher auf der Anhöhe hoch über der Stadt begrüßt. Eine Reihe von Oldtimern (Autos und Traktoren) umrahmte das Ereignis, das seit 218 Jahren gefeiert wird und lediglich in Kriegszeiten einige Male ausfiel. Bereits am Samstag war mit „Pack den Bock“ das Bergrennen für Läufer und Radfahrer angesagt, ehe in die Partynacht gestartet wurde. Die Stimmung bei dieser war trotz frischer Temperaturen am Ende bestens, spätestens nach dem Siegtreffer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft quasi in der letzten Sekunde. Das Spiel wurde auf einer großen Leinwand gezeigt. Mit einem Kinderprogramm und dem Oldtimertreffen klang das Bockfest am Sonntagnachmittag aus.

Themen Folgen