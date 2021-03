vor 16 Min.

Bölkow-Preis: Berufsschule Donauwörth zeichnet zwei Schüler aus

Der „Ludwig-Bölkow-Preis“ der Donauwörther Berufsschule wird für außerschulisches Engagement verliehen. Heuer darf sich ein Duo freuen.

An der Staatlichen Berufsschule Donauwörth ist bereits zum 14. Mal der „Ludwig-Bölkow-Preis“ für ehrenamtliches Engagement verliehen worden, wenngleich im Zuge der Corona-Pandemie diesmal vieles anders war. Der Ehrenamtspreis wurde im kleinen Rahmen durch den Schulleiter Peter Hoffmann persönlich übergeben. Diesmal ging er gleich an zwei Preisträger.

Mit dem „Ludwig-Bölkow-Preis“ werden traditionell Berufsschüler ausgezeichnet, die sich – neben guten Noten in der Berufsschule und der Abschlussprüfung – auch ehrenamtlich engagieren und in ihrer Gemeinde aktiv sind – gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, wichtiger denn je. Der Preis erinnert an den Namensgeber der Schule und wird von dessen Witwe, Eleonore Bölkow-Konschak, gesponsort.

Viele Bewerbungen für den Preis der Berufsschule Donauwörth

Aus der Vielzahl von Bewerbungen hat das Schulleitungsteam diesmal aus der Abteilung Metalltechnik Stefan Götz, aus der Klasse MHA13, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, sowie aus der Abteilung Wirtschaft und Verwaltung Simon Vetter, aus der Klasse WBA13, Fachklasse für Bankkaufleute, ausgewählt.

Bei der Preisvergabe: Stefan Götz (rechts) und Ausbilder Matthias Marquart. Bild: Thomas Bamberger

Götz ist seit mehreren Jahren in der Landjugend Lutzingen aktiv, übernimmt dort Verantwortung als Kassenprüfer, plant und organisiert vielfältige Aktivitäten für Jugendliche. Zudem leitet er, zusammen mit drei weiteren Personen, einen Jugendtreff, bei dem junge Menschen abends zusammenkommen können – gerade in Corona-Zeiten eine große Herausforderung, die viel Verantwortungsbewusstsein und Umsicht erfordert. Außerdem erteilt er in Lutzingen Musikunterricht als Ausbilder für tiefes Blech.

Musiker, Lektor und Feuerwehrmann in Wörnitzstein

Vetter ist seit langer Zeit Mitglied der Jugendkapelle und Musikkapelle Wörnitzstein. Als Jugendreferent ist er Beisitzer des Musikvorstands und gleichzeitig Ministrant in der Pfarrei Wörnitzstein. Daneben übt er in der Kirche den Lektorendienst aus und hat sich diverse Leistungsabzeichen bei der Jugendfeuerwehr Wörnitzstein verdient. Auch war er als Schulsanitäter aktiv. Zwischenzeitlich ist er Truppmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Wörnitzstein und übernimmt hier aktiv Verantwortung für die Rettung und das Wohlergehen von Menschen in Gefahrensituationen.

„Beide Schüler verdienen es gleichermaßen, aufgrund ihres vielfältigen ehrenamtlichen und sozialen Engagements die neuen Preisträger des Ludwig-Bölkow-Preises zu sein“, so Schulleiter Hoffmann in seiner Laudatio. Der Preis besteht aus vier Teilen: aus einer finanziellen Zuwendung von Eleonore Bölkow-Konschak in Höhe von insgesamt 300 Euro, einem Taschenbuch und außerdem aus einem Glaspokal mit Lasergravur und der Urkunde.

