14.06.2018

Börse für Praktika und Ausbildung

Tapfheimer Firmen beteiligen sich an Aktion

In Zeiten von Hochkonjunktur, Vollbeschäftigung und vollen Auftragsbüchern haben viele Firmen Probleme, die nötigen Fach- und Nachwuchskräfte zu finden. Deshalb hat Tapfheims Bürgermeister Karl Malz mit seinen örtlichen Unternehmen die Aktion „Tapfheimer Praktikums- und Ausbildungsbörse“ gestartet. Damit soll den Jugendlichen das regional starke Handwerk und Gewerbe nähergebracht werden, indem sie bei örtlichen Unternehmen Praktika absolvieren können. Viele Unternehmer nehmen das Angebot an und beteiligen sich bei der Aktion:

In Tapfheim kann in die Berufsfelder Bäcker, Zimmerer, Bauzeichner, Bürokaufmann, Bankkaufmann, Versicherungskaufmann, Mechatroniker, Landmaschinenmechaniker, Metallbau, Projektleitung, Bauleitung, Vermessung, Bauzeichner, Personaldisposition und Servicekraft in der Gastronomie hineingeschnuppert werden. Es gibt freie Praktikumsplätze zu den von den Schulen vorgegebenen Zeiten oder an frei vereinbarten Tagen.

Auch bieten einige Unternehmen freie Ausbildungsplätze an: Bäcker, Zimmerer, Mechatroniker, Landmaschinenmechaniker, Maurer und Bauzeichner werden dringend gesucht, ebenso Bank-/Versicherungskaufleute und Fachkräfte in der Gastronomie – Jungs und Mädels! Geboten werden attraktive Jobs mit gutem Verdienst schon während der Ausbildungszeit. (dz)

Nähere Informationen gibt es bei der Gemeinde Tapfheim (Ulmer Straße 66) unter Telefon 09070/9666-57.

