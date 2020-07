vor 39 Min.

Böschung abgerutscht: B2 bei Monheim teilweise gesperrt

An der B2 bei Monheim ist die Böschung abgesunken.

Die B2 bei Monheim ist in Richtung Augsburg gesperrt. Die Umleitung führt über das Stadtgebiet von Monheim. Grund dafür ist eine abgerutschte Böschung.

An der Bundesstraße B2 hat sich im Bereich der AS Monheim-Süd ein Böschungsrutsch ereignet. Das Staatliche Bauamt plant eine schnelle Sanierung, eine Fahrtrichtung muss aber vorerst umgeleitet werden.

Ende letzter Woche ist nördlich der Anschlussstelle Monheim-Süd auf der Westseite der B2 die Böschung abgerutscht. Die Ursache ist noch unklar und wird derzeit untersucht, heißt es aus dem staatlichen Bauamt. Aktuell befindet sich direkt neben der Fahrbahn eine fast senkrechte Abbruchkante. Die Fahrspur in Richtung Augsburg ist deshalb gesperrt.

Eine schnelle Lösung muss her

Zunächst war die Fahrspur nur verschoben worden, doch nach einem Termin am Donnerstagmachmittag mit einem Baugrundspezialisten haben die Verantwortlichen beschlossen, aus Sicherheitsgründen umgehend den Verkehr in Fahrtrichtung Augsburg an der Ausfahrt „Monheim-Mitte“ komplett auszuleiten. Die Umleitung erfolgt über das Stadtgebiet von Monheim (Wemdinger Straße / Donauwörther Straße). Über die Auffahrt "Monheim-Süd“ können die Autofahrer wieder auf die Bundesstraße fahren.

Das Staatliche Bauamt Augsburg wird nun zusammen mit dem beauftragten Baugrundgutachter so schnell wie möglich den Rutsch sichern, ein Sanierungskonzept erarbeiten und die Böschung wiederherstellen. Möglicherweise muss zunächst eine provisorische Lösung gefunden werden, um wenigstens die Umleitung wieder aufheben zu können.

In der kommenden Woche werden mehrere Aufschlussbohrungen durchgeführt. Hierfür muss die B 2 voraussichtlich für zwei Tage voll gesperrt werden. Sobald die genauen Termine bekannt sind, werden wir diese umgehend bekannt geben, heißt es aus dem Bauamt. (dz)

