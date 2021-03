13.03.2021

Bolzen und Klettern auf dem Schulgelände

In diesem Bereich, dem bisherigen Rot-Kreuz-Garten, sollen Pausen- und Spielflächen für die Realschule in Wemding entstehen.

Auch die Außenanlagen der Realschule in Wemding werden neu gestaltet. Wie die Pläne aussehen und wann sie umgesetzt werden sollen

„Drinnen“ sind die Sanierungs- und Neubauarbeiten weitgehend abgeschlossen, im Umfeld der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding gibt es aber noch einiges zu tun. Mit großem Kostenaufwand sollen nun auch die Außenanlagen neu gestaltet werden. Der Bauausschuss des Kreistags hat jetzt die Planungen abgesegnet. Das Vorhaben kostet rund 1,9 Millionen Euro.

In dem Gremium stellte Joachim Aurnhammer, Teamleiter der Abteilung Hochbau im Landratsamt, die überarbeiteten Planungen und den angestrebten zeitlichen Ablauf vor. Im vergangenen Jahr hatte eine erste Schätzung noch einen Betrag von etwa 1,6 Millionen Euro ergeben. In die neue Kalkulation seien auch die Kosten für Elektrotechnik, die Entwässerung des Geländes und andere Arbeiten eingeflossen. Ein Baugrund-Gutachten habe ein „nicht so erfreuliches“ Ergebnis gebracht. Weil ein Teil des Untergrunds nicht frostsicher sei, müsse Material ausgetauscht werden. Dies allein schlage mit ungefähr 100.000 Euro zu Buche, so Aurnhammer.

Als Erstes angepackt werden soll der Bereich vor dem Haupteingang. Diese Arbeiten sollen in den Sommerferien 2021 über die Bühne gehen, also den Schulbetrieb nicht belasten. In der zweiten Bauphase, die von September 2021 bis März 2022 laufen soll, soll der südliche Teil des Geländes gestaltet werden. Dabei soll die Schule vom Polsinger Weg her einen barrierefreien Hauptzugang erhalten. Der bisherige Rot-Kreuz-Garten soll zu Pausen- und Spielflächen umgestaltet werden. Aurnhammer zufolge sollen dort verschiedene Aktivitäten ermöglicht werden: Tischtennis, Slackline und Fußball. Zum Bolzen soll ein Hartplatz geschaffen werden. Zudem ist ein Klettergerät vorgesehen. Dieses kostet voraussichtlich circa 15.000 Euro, muss aber nicht vom Landkreis bezahlt werden. Vielmehr will hier der Förderverein der Realschule seinen Beitrag leisten. Die Flächen sollen, so berichtete der Landratsamt-Mitarbeiter, in den Sportunterricht einbezogen werden. Dies sei ausdrücklicher Wunsch der Schule. Im Bereich der südlichen Zugänge zur Schule werden auch 50 überdachte Fahrradstellplätze geschaffen.

Der nördliche Abschnitt soll von April bis September 2022 verwirklicht werden. Im nördlichen Innenhof werden laut Aurnhammer Betonsitzstufen und -treppen errichtet, die in den Pausen oder für kleinere schulische Veranstaltungen genutzt werden können. Auf dem Lehrerparkplatz bleibt es bei 36 Stellplätzen. Auf dem Gelände werden Feuerwehrzufahrten neu gebaut beziehungsweise ertüchtigt.

Um die Bepflanzung kümmern sich das Team Gartenkultur des Landratsamtes und die Kreisgärtnerei. Dadurch lassen sich nach Angaben von Aurnhammer ungefähr 85.000 Euro einsparen.

Vertreter aller Fraktionen begrüßten die Pläne. Kreisrat Gottfried Hänsel, der auch Vorsitzender des Fördervereins der Realschule ist, regte einen Behindertenparkplatz an. (wwi)

Themen folgen