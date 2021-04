18:25 Uhr

Boom in der Anhängerbranche: Firma Unsinn in Holzheim investiert Millionen

Plus Der Anhängerhersteller Unsinn investiert massiv in den Standort Holzheim: Mehr Beschäftigte, mehr Fläche, neue Geschäftsfelder und Digitalisierung als Devise.

Von Barbara Wild

Nur zu sagen: Es tut sich was beim Anhängerhersteller Unsinn in Holzheim – es wäre untertrieben. In vielen Bereichen des mittlerweile auf 320 Mitarbeiter angewachsenen Betriebes an der südlichen Landkreisgrenze steckt das Familienunternehmen in einem Wandel. Unsinn steht an der Schwelle zum Industriebetrieb.

