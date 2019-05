vor 17 Min.

Boshafte „Scherze“ in der Freinacht

Vandalismus war vor allem in Donauwörth zu beobachten. Was genau geschah.

Nach und nach erst trudeln bei der Polizei in Donauwörth am 1. Mai die Anzeigen ein. In der Tat: Es handelte sich bei einigen der sogenannten „Scherze“ zur Freinacht am 30. April nicht mehr um Taten, die mit einem Lächeln zu quittieren wären. So wurde beispielsweise ein ganzes Trampolin aus einem Garten auf eine Verkehrsinsel in Riedlingen transportiert, auch ein Verkehrsschild wurde abgesägt (ebenfalls in Riedlingen).

An der Donauwörther Promenade wurde der festlich und aufwendig geschmückte Osterbrunnen verunstaltet. Sägearbeiten wurden heruntergerissen und auf die Parkbänke gestellt, andere Teile des Schmucks schlichtweg achtlos in den Brunnen geworfen.

Ferner wurden vielerorts – beispielsweise in Nordheim und Riedlingen – Wege, Büsche und Gärten mit Klorollen verunstaltet. Ferner wurden Klingelschilder mit Rasierschaum besprüht.

Die Polizeiinspektionen Rain und Nördlingen melden keine relevanten Taten aus der sogenannten „Freinacht“. Diese wird auch „Hexennacht“ genannt. Sie wird inzwischen gerne genutzt, um Streiche zu spielen. Oftmals sind diese jedoch nicht harmlos, sondern strafrechtlich relevante Sachbeschädigungen, beziehungsweise Vandalismus. (hilg)

