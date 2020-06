vor 50 Min.

Brand: Nachbarn retten 92-Jährige aus Wohnung

Die Feuerwehr in Monheim war am Samstag im Einsatz.

Aufmerksame Nachbarn haben bei einem Brand in Monheim eine betagte Frau wohl vor Schlimmerem bewahrt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, schreckten Bewohner der Gerhard-Hauptmann-Straße am Samstagmittag auf, weil sie aus einem Haus das Pfeifen eines Rauchmelders hörten.

Sie schauten in dem betreffenden Gebäude nach – und erblickten in diesem Qualm. Die Zeugen gingen in die Wohnung, holten die 92-Jährige ins Freie und nahmen ein rauchendes Kunststoffteil vom Herd.

Vorgehen der Nachbarin "lobenswert"

Die Freiwillige Feuerwehr Monheim rückte an. Sie musste nur noch die Wohnung belüften. Das Vorgehen der Nachbarn sei „absolut lobenswert“ gewesen, merkt Feuerwehr-Kommandant Tobias Ferber an. Die Sache hätte böse enden können.

Ursache für den Brand war laut Polizei, dass sich die Seniorin ihr Mittagessen auf dem Herd warm machen wollte, jedoch versehentlich die falsche Platte einschaltete. Dadurch fing der Gegenstand aus Kunststoff, der dort lag, zu schmoren an.

Es entstand kein weiterer Sachschaden. Das Rote Kreuz brachte die 92-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus. (wwi)

