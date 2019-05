vor 36 Min.

Brand an Bahnlinie

In Ebermergen war am Freitagmittag die Feuerwehr im Einsatz.

Feueralarm in Ebermergen: Das Gras neben der Bahnstrecke hat gebrannt. Die Polizei glaubt die Ursache zu kennen.

Vermutlich durch Funkenflug von einer Dampflok hat sich laut Polizei am Freitagmittag das Gras neben der Bahnstrecke am nördlichen Ortsrand von Ebermergen entzündet. Der Brand wurde um etwa 12.45 Uhr bemerkt. Die Freiwilligen Feuerwehren Ebermergen und Wörnitzstein rückten mit insgesamt rund 40 Kräften an. Das Feuer breitete sich nur über ein paar Quadratmeter aus und konnte rasch gelöscht werden, so Marcus Riedel, Kommandant der Ebermergener Feuerwehr. Die Strecke war kurzzeitig gesperrt. (wwi)

