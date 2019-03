vor 23 Min.

Brand an Wohnhaus: Nachbar schlägt Alarm

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Tapfheim ist am Mittwochabend ein Schaden von bis zu 100.000 Euro entstanden.

Ein Mann verhindert in Tapfheim Schlimmeres. Der Schaden ist dennoch hoch. Wo die Polizei die Ursache vermutet.

Von Wolfgang Widemann

Bei einem Brand in einem Wohnanwesen in Tapfheim ist am Mittwochabend erheblicher Sachschaden entstanden. Das Feuer – so die Erkenntnisse von Polizei und Feuerwehr – brach in einem Anbau aus und griff auf die Garage und das Haus über. Vermutlich wäre Letzteres ein Raub der Flammen geworden, hätte nicht ein Nachbar Alarm geschlagen.

Das war um etwa 20.45 Uhr. Der Mann wollte dem Vernehmen nach auf dem Balkon eine Zigarette rauchen. Dabei bemerkte er, dass es auf besagtem Anwesen in der Straße Am Schorenweg brannte. Der Nachbar setzte sofort einen Notruf ab und eilte zu der betroffenen Familie. Die hatte das Feuer noch gar nicht bemerkt.

Bewohner holen Auto aus der Garage

Zu diesem Zeitpunkt, so berichtet Kreisbrandmeister und Einsatzleiter Mike Kühnel, brannte der in Holzständerbauweise errichtete Anbau bereits lichterloh. Die Flammen griffen auch schon auf die Garage über. Dennoch gelang es den Bewohnern gerade noch rechtzeitig, aus dieser ein Auto und andere Gegenstände zu holen.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen Kühnel zufolge meterhohe Flammen aus dem Anbau. Das Feuer zog auch die Garage samt zwei Kellerräumen sowie eine Fotovoltaikanlage in Mitleidenschaft und „packte“ gerade das Wohnhaus an, so der Einsatzleiter. Sprich: Die Fassade und der Dachstuhl waren schon angekokelt.

Kreisbrandmeister spricht von Glück

Kühnel spricht von Glück, dass der Nachbarn so aufmerksam gewesen sei: „Maximal fünf Minuten später wäre das ganz anders ausgegangen.“ Soll heißen: Der Dachstuhl des Wohnhauses hätte Feuer gefangen und das Gebäude wäre wohl schwer beschädigt oder gar zerstört worden.

So aber blieb es nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei bei einem Sachschaden von bis zu 100000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Familie war Augenzeugen zufolge freilich „sichtlich geschockt“. Die Wohnung blieb zwar grundsätzlich heil, wurde aber verraucht.

Auch Feuerwehren aus dem Landkreis Dillingen vor Ort

Die Löscharbeiten nahmen die Freiwilligen Feuerwehren aus Tapfheim, Donaumünster/Erlingshofen, Brachstadt und Schwenningen vor. Sie waren bis circa 22.45 Uhr beschäftigt. Anschließend übernahm die Tapfheimer Wehr die Brandwache, die bis gegen 6 Uhr morgens dauerte. Die Leitstelle beorderte zudem die Feuerwehren aus Höchstädt und Blindheim nach Tapfheim. Diese mit schwerem Atemschutz ausgestatteten Kräfte standen bereit, wurden aber letztlich nicht benötigt. Insgesamt waren nach Auskunft von Mike Kühnel etwa 70 Feuerwehrleute vor Ort. Hinzu kamen Rotes Kreuz und Polizei.

Die Kripo Dillingen hat inzwischen die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Ein Fremdverschulden dürfte auszuschließen sein, heißt es vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. Die Ursache sei im Bereich eines Ofens zu suchen, der in dem Anbau stand.

Themen Folgen