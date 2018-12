11:14 Uhr

Brand bei Firma Grenzebach - Feuerwehr im Großeinsatz

Ein Brand auf dem Werkgelände der Firma Grenzebach in Hamlar sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehren aus der Region, dem Roten Kreuz und der Polizei.

Am Dienstagvormittag ist auf dem Werksgelände der Firma Grenzebach in Hamlar ein Feuer ausgebrochen. Eine Filteranlage hatte sich entzündet.

Großeinsatz der Feuerwehren auf dem Werksgelände der Firma Grenzebach im Bäumenheimer Ortsteil Hamlar. Eine brennende Filteranlage hatte gegen 10.15 Uhr den Brandalarm ausgelöst und eine große Werkshalle komplett verqualmt. Die Mitarbeiter mussten das Gelände verlassen. Es wurde nach Angaben des Kreisbrandrat Rudolf Mieling, der selbst am Einsatzort war, niemand verletzt.

Feuer bei Firma Grenzebach: Filteranlage geriet in Brand

Eine außerhalb der Schweißerei angebrachte Filteranlage geriet nach Angaben der Polizei in Brand und sorgte für enorme Rauchentwicklung. Vermutlich war ein Funke oder ein glühendes Teil in eine Absaugeinrichtung geraten. Diese befördert die Luft von der Halle (Schweißerei) in die angeführte Filteranlage.

Vor Ort waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Hamlar, Bäumenheim, Genderkingen, Donauwörth und die Werksfeuerwehr Fendt. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren angerückt.

