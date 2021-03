Brand bei Firma in Monheim: 40 Paletten stehen in Flammen

25 Einsatzkräfte der Monheimer Feuerwehr waren im Gewerbegebiet im Einsatz: Bei einer Firma brannte ein Stapel Paletten. Flammen richteten noch mehr Schaden an.

In Monheim sind Dienstagnacht ein Stapel Paletten in Brand geraten. Zeugen teilten der integrierten Leitstelle gegen 23.20 Uhr mit, dass es im Monheimer Gewerbegebiet "Am Sendle" brennt. Als die Feuerwehr Monheim wenig später mit 25 Kräften dort eintraf, hatte sich im Außenbereich einer Firma bereits ein Vollbrand entwickelt.

Bis das Feuer gelöscht war, verbrannten nach Angaben der Polizei etwa 40 gestapelte Euro-Paletten komplett. Die Flammen beschädigten zudem eine daneben stehende Anbau-Kehrmaschine, an der diverse Anbauteile und Hydraulikleitungen durch die Hitze verschmorten.

Brand in Monheim: War die Zigarette eines Bauarbeiters die Ursache?

Die gesamte Schadenshöhe ist noch nicht abschließend geklärt, beläuft sich jedoch auf mindestens 2000 Euro. Die genaue Brandursache konnte noch nicht eindeutig festgestellt werden. Mehrere Bauarbeiter schliefen zur Brandzeit in angrenzenden Wohnwagen. Dass ein glühender Zigarettenstummel das Feuer verursachte, kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung sind laut momentanem Ermittlungsstand der PI Donauwörth nicht vorhanden. Eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Donauwörther Polizei in Verbindung zu setzen. (dz)

