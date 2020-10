23.10.2020

Brand im Kaufland: Eine Verkäuferin verletzt

Vom Brand im Kaufland in Donauwörth sind weitere Details bekannt. Die Ursache scheint klar zu sein.

Von Wolfgang Widemann

Nach dem Einsatz der Feuerwehr im Kaufland in Donauwörth sind unserer Zeitung nun weitere Details bekanntgeworden. Ursache für den Brand war nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt an einem Hähnchengrill. Der stand in der Metzgerei-Filiale, die sich in der Ladenzeile im Eingangsbereich des Einkaufszentrums befindet. Dies wurde von einer Verkäuferin festgestellt, welche gerade an der Verkaufstheke stand und bediente. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es einen Knall und der Strom fiel aus. Kurze Zeit später wurde dann im hinteren Bereich des Ladens ein Brand festgestellt. Die Frau wurde im Krankenhaus versorgt, konnte aber am Abend selbst dieses wieder verlassen.

Als die Feuerwehr dort eintraf, hatte nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Alexander Zobel die Sprinkleranlage die Flammen schon gelöscht. Der Bereich sei aber ziemlich verraucht gewesen. Nach Angaben der Polizei ist nicht nur die Filiale der Metzgerei beschädigt, sondern durch die starke Rauchentwicklung auch die gesamte Ware des Kauflandes,vor allem die Obst- und Gemüseabteilung. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 bis 40.000 Euro.

Stadtbrandinspektor lobt: Leute im Kaufland waren sehr diszipliniert

Zobel lobt das Verhalten der Marktleitung und der Kunden: „Die Leute waren sehr diszipliniert.“ Die Kunden hätten ihre halbvollen und vollen Einkaufswagen stehen lassen und hätten das Gebäude geordnet verlassen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Donauwörth und Riedlingen waren mit rund 60 Mann vor Ort und belüfteten den Komplex. Damit das Kaufland wieder öffnen konnte, musste jedoch das Wasser aus der Sprinkleranlage beseitigt werden. Über die Fläche hatten sich mindestens einige Tausende Liter verteilt und teilweise eine schmierige Schicht gebildet. Die Feuerwehr setzte Wassersauger ein und Kaufland-Mitarbeiter machten sich an die Reinigung.

Einkaufszentrum in Donauwörth kann wieder öffnen

So konnte das Einkaufszentrum nach noch am Abend wieder öffnen. Am Samstag soll das Kaufland schon wieder regulär geöffnet sein. Anders sieht es in der Metzgerei-Filiale aus. Die muss wegen der Brandschäden vorerst geschlossen bleiben.

