Brand in Garage: Drei Feuerwehren im Einsatz

Drei Feuerwehren eilten am Dienstagnachmittag zu einem Brand in Ebermergen.

Ein Brand in einer Garage hat am frühen Dienstagnachmittag in Ebermergen für Aufregung gesorgt. Kurz nach 13.30 Uhr bemerkten Anwohner, dass es aus dem Bauwerk, das neben einem Wohnhaus in der Pfarrgasse steht, raucht. Es rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Ebermergen, Harburg und Wörnitzstein mit insgesamt rund 25 Kräften an. Die konnten die Flammen rasch löschen. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Kompressor entstanden sein.

Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. In der Garage stand offenbar kein Fahrzeug. Die Bewohner blieben unversehrt. (wwi)

