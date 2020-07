16:30 Uhr

Brand in Sägewerk: Feuerwehr im Einsatz

Plus In einem Sägewerk in Wemding hat es am Sonntagnachmittag gebrannt.

Von Wolfgang Widemann

Ein Brand in einer Hackschnitzelheizung hat am Sonntag die Feuerwehr in Wemding auf Trab gehalten. Um 14 Uhr bemerkten die Betreiber eines Sägewerks, dass dichter Rauch aus der Anlage quoll. Die Besitzer schlugen Alarm. Es rückten die Freiwillige Feuerwehr Wemding mit etwa 35 Kräften, das Rote Kreuz und die Polizei an.

Ein Traktor leistet wertvolle Dienste

Die Helfer stellten fest, dass im Hackschnitzelbunker ein Schwelbrand entstanden war. Um diesen ganz löschen zu können, musste eine größere Menge der Holzhackschnitzel aus dem Behältnis geschafft werden. Dabei wurde nach Auskunft von Kommandant Christian Brunner-Hauck auch ein Traktor eingesetzt. Der Einsatz zog sich über den Nachmittag hin. An dem Gebäude entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden.

Die Wemdinger Feuerwehr musste am Sonntag einen Schwelbrand in einem Hackschnitzelbunker löschen. Bild: Pfefferer

