Brand in Wemding: Einfamilienhaus fängt Feuer

Brand in Wemding: Ein Haus im Ortsteil Amerbach hat Feuer gefangen. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

In Wemding ist am Dienstagabend ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit. Das Haus stehe im Stadtteil Amerbach in der Johann-Schwarz-Straße. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. (AZ)