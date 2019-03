vor 38 Min.

Brand in Wohnhaus: Ursache steht fest

In Rain ist ein Feuer ausgebrochen. Die Kripo weiß jetzt, warum.

Von Wolfgang Widemann

Die Ursache für einen Brand in einem Wohnhaus in Rain steht nun fest. Nach Erkenntnissen der Kripo Dillingen löste mit höchster Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt an einem elektronischen Gerät das Feuer aus. Dies hätten Ermittlungen der Brandexperten der Dienststelle ergeben, teilt Kripo-Chef Michael Lechner auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Wie berichtet, bemerkte ein Anwohner am Morgen des vorigen Donnerstag, dass es im Dachgeschoss des Gebäudes brannte. Als die Feuerwehr eintraf, stellte sie fest, dass ein Zimmer im Dachspitz in Flammen stand. Den Einsatzkräften gelang es laut Kreisbrandmeister Peter Mikschl, das Feuer zu löschen, bevor es auf den Dachstuhl übergriff: „Hätte die Feuerwehr aus Rain nicht so blitzschnell gehandelt, wäre größerer Schaden entstanden.“ Glücklicherweise sei der Raum auch mit Regipsplatten verkleidet gewesen, was feuerhemmend gewirkt habe.

Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen der Kripo bei rund 100000 Euro liegen. Das Zimmer wurde zerstört, das Dachgeschoss ist laut Mikschl verrußt.

