vor 20 Min.

Brand in Wohnhaus: hoher Schaden

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Tapfheim ist am Mittwochabend ein Schaden von bis zu 100.000 Euro entstanden.

In Tapfheim brennt es in einem Anwesen. Wo die Polzei die Ursache vermutet.

Von Wolfgang Widemann

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Tapfheim ist am Mittwochabend erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer in einem Anbau aus. Der Alarm erfolgte um etwa 20.45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand an einem Ofen ausgebrochen sein. Die Flammen griffen auf das Wohnhaus und die Garage über.

Dadurch wurden die Fassade, der Dachstuhl und eine Fotovoltaikanlage in Mitleidenschaft gezogen. Es waren mehrere Feuerwehren vor Ort. Der Schaden summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf bis zu 100000 Euro, so die Polizei. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Themen Folgen