Brandserie in Blossenau: Kripo sucht weiter nach Zeugen

Ein Carport und ein Auto wurden in der Nacht auf Montag in Blossenau ein Raub der Flammen.

Plus Nach der Brandserie forscht die Kripo in Blossenau nach. Das ist der Stand der Ermittlungen.

Von Wolfgang Widemann

Nach zwei Bränden, die ein Unbekannter wohl vorsätzlich am Wochenende in Blossenau verursacht hat, sucht die Kripo Dillingen weiter nach dem Täter. Am Mittwoch weilten nach Auskunft von Michael Lechner, Leiter der Dienststelle, Beamte erneut in dem Juradorf, um Personen zu befragen.

Holzstoß und Carport in Blossenau brennen nieder

Die Ermittlungen dauern laut Lechner an. Derweil ist die Verunsicherung bei vielen Bewohnern in Blossenau groß. Wie gemeldet, zündete ein Unbekannter am Freitagabend einen Holzstoß am Waldrand einige hundert Meter außerhalb des Dorfs an. In der Nacht auf Montag brannte dann ein Anbau (Carport) aus Holz direkt an einem Wohnhaus lichterloh. Die Flammen griffen auf ein davor geparktes Auto und beinahe auch auf das Haus selbst über. Fensterrahmen aus Kunststoff im Untergeschoss schmolzen aufgrund der großen Hitze und Rauch drang in das Gebäude ein – eine gefährliche Situation für die Bewohner. Die vierköpfige Familie, die in dem Haus lebt, bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte die Räume unversehrt verlassen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 50000 Euro.

Jugendliche aus Blossenau sollen sich melden

Bei ihren Nachforschungen setzt die Kripo nicht nur auf Spuren, sondern auch auf mögliche Zeugen. Deshalb sollen sich Lechner zufolge auch Jugendliche melden, die dem Vernehmen nach bereits in der Nacht auf Sonntag im Ort unterwegs waren und „Klingeln putzten“. Bürger, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich ebenfalls mit der Polizei in Verbindung setzen. Telefon: 09071/56-0.

In Zusammenhang mit den jüngsten Fällen steht möglicherweise auch der Brand einer Hecke in Blossenau Ende Juli.

