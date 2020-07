vor 42 Min.

Brandstiftung in Riedlingen: Täter schlagen wieder zu

Exklusiv Brandstiftung am selben Grundstück wie schon in der Nacht zuvor. Die Polizei fahndet nach drei mutmaßlichen Tätern. Wer hat etwas gesehen?

Erneut haben unbekannte Täter in Riedlingen gewütet. Wie schon in der Nacht zuvor haben die Täter dabei einen Brand gelegt. Hierbei ist ein Rasenmäher aus einem Gartenschuppen gestohlen und angezündet worden. Auch ein gefüllter Benzinkanister wurde geklaut.

In diesem Zusammenhang zeichnete eine Videokamera in der Nacht um etwa 0.40 Uhr drei Personen auf, die sich auf einem der beiden Grundstücke aufhielten, auf denen bereits in der Nacht zuvor gezündelt und randaliert worden war (wir berichteten). Die Täter hatten dabei vier gelbe Säcke, gefüllt mit Kunststoffabfällen, aus dem Mülltonnenhäuschen, das am Gehweg steht, gezogen und angezündet. Auf einem weiteren Grundstück hatten die Täter weitergemacht. Hier zerschlitzten sie ein Trampolin.

In der Nacht zum Dienstag führten die Täter offenbar ihre Taten nun fort. Neben der erwähnten erneuten Brandstiftung sowie des Diebstahls und Hausfriedensbruchs schlitzten die Täter einen Pool auf – wieder auf einem der beiden in der Nacht zuvor schon betroffenen Grundstücke in der Hermann-von-Gaisberg-Straße in Riedlingen.

Wie Polizeihauptkommissar Stephan Roßmanith von der Polizeiinspektion Donauwörth berichtet, sind auf den Videos einer Überwachungskamera drei Personen im jugendlichen Alter zu sehen – zwei Männer und eine Frau. Sie tragen Mund-Nasen-Schutz und legere, teils helle Sportkleidung. Augenscheinlich, so Roßmanith, prüften sie die Kamerawinkel um möglichst unerkannt ihre Taten ausüben zu können. Roßmanith erklärt, dass die Polizei das betroffene Gebiet in der Nacht bestreift hatte. In der Tat sei es „sehr dreist“, dass die mutmaßlichen Täter nicht einmal 24 Stunden später an den Ort des Geschehens zurückkehrten. Auf das zu erwartende Strafmaß würde sich eine solch dreiste Tatwiederholung erschwerend auswirken. Für Brandstiftung, Hausfriendsbruch, Einbruch und Diebstahl können im Falle einer Verurteilung teils mehrjährige Haftstrafen ausgesprochen werden. (hilg)

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/ 706670.

