Breitband: Rain will letzte „weiße Flecken“ schließen

Gremium bringt sogenannten Höfebonus auf den Weg. Dem geht allerdings eine kontroverse Diskussion voraus.

Von Helmut Bissinger

Mit der Grundversorgung der Bürger sowie der ortsansässigen Unternehmen mit zukunftsfähigen Breitbandanschlüssen ist man in Rain bereits relativ zufrieden. Nun sollen aber auch die letzten „weißen Flecken“ in dünn und unterversorgten Gebieten geschlossen werden. Der Stadtrat brachte die dritte Phase, den sogenannten Höfebonus, auf den Weg. Das war allerdings alles andere als eine Routine-Entscheidung, ging dem Beschluss doch eine relativ kontroverse Diskussion im Gremium voraus.

Dass bereits viel geschehen sei, versuchte Bürgermeister Gerhard Martin darzulegen. Zwei Verfahren seien durchgeführt worden, das letzte vor zwei Jahren. In der Kernstadt sollen nun bis Ende 2018 im Rahmen des zweiten Abschnitts die Restarbeiten durchgeführt werden. „Aber wir haben natürlich unterschiedliche Techniken und abweichende Versorgungskapazitäten“, räumte das Stadtoberhaupt ein. Gerade in der nun zu Ende gehenden Phase sei man günstig gefahren, weil der Eigenanteil um rund 430000 Euro unter dem Angebot gelegen habe.

Politisch und finanziell nicht vertretbar

„Bisher wurden in allen Ausschreibungen nur die Kabelverzweiger aufgerüstet“, erklärte Martin. Ein darüber hinaus gehendes Engagement der Stadt im Hinblick auf die Versorgung in den anderen Bereichen sei politisch und finanziell nicht vertretbar. Und genau um diese Frage drehte sich die anschließende Diskussion.

In einem dritten Verfahren sollen jetzt zwischen 80 und 110 Anschlüsse ermöglicht werden. Das würde die Stadt rund 287000 Euro kosten, listete der Bürgermeister auf. Rund 962000 Euro seien gleichzeitig als staatlicher Zuschuss aus einem Fördertopf zu erwarten. Martin sprach sich ausdrücklich dafür aus, die Leitungen bis an die Grundstücksgrenzen zu verlegen. Die Kosten für die Erschließung bis in die Anwesen müssten bei diesem Modell von den Anliegern übernommen werden. Das wäre gerecht, meinte der Bürgermeister, sei man bisher doch ebenso verfahren.

Unterstützung bekam Martin von seinem Stellvertreter Leo Meier (CSU). Seine Fraktion sehe es ebenso. Man könne nun nicht den Bürgern in den Außenbereichen die Kabel bis ans Haus verlegen, während man den anderen vorher die Kosten dafür aufgebürdet hätte. Es sei doch ohnehin schon ein großes Entgegenkommen der Stadt, dass man für die dünn besiedelten Gebiete die Anschlussmöglichkeit schaffe.

Zuschuss verschenkt?

Dieser Argumentation schloss sich Hans Hafner für die JBU (Jungbürger/Unabhängige) an. Johannes Schachaneder widersprach: Er meinte, das zweite Verfahren sei mit dem nun folgenden nicht vergleichbar. Sein Plädoyer: Die nun restlichen Grundstücke bis zu den Anwesen zu versorgen und dafür die Kosten zu übernehmen. Er rechnete vor, dass die Verwaltung nun auf rund 200000 Euro Zuschuss verzichte. Diesen verschenke man. Gleichzeitig müsste die Stadt zu den bisherigen Kosten rund 50000 Euro darauflegen, um die Komplettversorgung zu ermöglichen. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, so der Ortssprecher von Oberpeiching, die Fördermittel nicht auszuschöpfen. Auch Peter Senzel (SPD) sprach sich dafür aus. „Wir sollten die Fördermittel voll ausnützen“, erklärte er.

Am Ende votierten sechs Stadträte für die Versorgung bis zur Haustür. Damit bleibt es bei der bisherigen Rainer Regelung: Die Kabel werden bis zur Grundstücksgrenze verlegt, der Rest ist Sache der Anlieger. Abgelehnt wurde ein Antrag aus dem Stadtteil Wallerdorf. Dort wünscht man sich eine Verbesserung der Breitband-Versorgung durch den Einsatz von Glasfaser. Wie Bürgermeister Martin erläuterte, seien dafür keine Fördermittel zu erhalten. Er rechne aber damit, dass sich dies demnächst ändere.

