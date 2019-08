vor 53 Min.

Bremse hängt: Unfall auf der Reichsstraße

Weil sich eine Fußmatte unter dem Pedal verheddert hat, kam eine Frau auf die Gegenfahrbahn.

In der Reichstraße sind zwei Autos wegen einer blockierten Bremse zusammengestoßen. Eine 19-Jährige war am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr in der Reichstraße Richtung Rathaus unterwegs.

Vor der Rechtskurve bemerkte sie , dass sich das Bremspedal nicht komplett durchdrücken ließ. Schuld war laut Angaben der Polizei die Fußmatte, die sich verkantet hatte. Die Frau kam auf die linke Fahrspur und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Aus dem Unfall entstand ein Schaden von 4000 Euro. (dz)

