vor 6 Min.

Bremsendes Auto übersehen und aufgefahren

Auf der B25 bei Großsorheim ist am Dienstagnachmittag ein Unfall passiert.

An einer Ausfahrt der B 25 bei Großsohrheim ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen.

Die Beteiligten waren auf der B 25 in Richtung Nördlingen unterwegs und fuhren bei Großsohrheim rechts ab. An der Einmündung in die Staatsstraße 2221 musste der vorausfahrende 77-jährige Fahrer eines Kleintransporters wegen Querverkehrs anhalten.

Zu spät erkannt und aufgefahren

Das erkannte der nachfolgende 44-jährige Fahrerin zu spät und fuhr auf. Es blieb bei Schaden, der auf etwa 5500 Euro geschätzt wird. (dz)

