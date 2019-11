vor 39 Min.

Briefträgerin in Wemding begrapscht: Hinweis führt zu Täter

Nach einer sexuellen Belästigung in Wemding meldet sich ein Zeuge. Der bringt die Polizei auf die richtige Spur.

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung ist es der Polizei gelungen, einen Mann zu ermitteln, der in der vorigen Woche in Wemding eine Postzustellerin sexuell belästigt hat. Ein Unbekannter fasste der Frau, die gerade in beiden Händen Briefe trug und sich damit nicht gleich wehren konnte, an die Brust und kommentierte dies auch noch.

Auf einen Aufruf in unserer Zeitung hin meldete sich ein Zeuge. Dessen Beobachtungen führten zu einem 75-Jährigen. Der räumte die Tat inzwischen weitgehend ein. Die Polizei leitete gegen den Rentner ein Strafverfahren ein. (pm)

