vor 28 Min.

Briganori – es geht weiter!

Nach Konni Ehlichs Tod fehlte ein Leiter für den beliebten Rainer Pop-Chor. Jetzt ist eine Nachfolgerin gefunden

Von Barbara Würmseher

Sie ist ein wahres Energiebündel. Mit energischen Bewegungen der Arme zeigt die 35-Jährige an, was sie will. Während die Linke weiter gestikuliert, greift die Rechte ab und an in die Klaviertasten. Und auch ihre verbalen Kommandos sind unmissverständlich. Mal soll es straffer gehen, mal sollen die Männer kräftiger in Erscheinung treten, immer auch spornt sie die Sänger an. Das Tempo ist flott, und alle müssen eine Einheit bilden. Michaela Zach weiß, was sie will. Und sie fordert es ein: freundlich, fröhlich, immer ein Lächeln auf den Lippen, aber alternativlos. Und alle sind dabei!

Alle, das sind die Sängerinnen und Sänger von Briganori. Der Chor probt. Auftritte stehen bevor. Und das ist nicht ganz selbstverständlich. Denn vor knapp einem Jahr ist Chorleiter Konni Ehlich ganz plötzlich gestorben. Jener Mann, der Briganori zu dem gemacht hat, was die Truppe ist: ein temperamentvoller Pop- und Gospel-Chor mit ausgezeichnetem Ruf für rhythmisch anspruchsvolle Sätze, für ausgefeiltes, hartes Arbeiten, für stimmliches Potenzial und für Singen ohne Notenblätter in den Händen. Ehlichs Tod hat seine Sänger erschüttert – menschlich wie musikalisch – und hat erst einmal ein dickes Fragezeichen hinter den Fortbestand des Chors gestellt.

Seit Jahresanfang steht fest: Es geht weiter. Und nicht nur das: Es geht auch ganz in Konni Ehlichs Sinn weiter – mit Michaela Zach. Sie hat ihre eigene Note, macht manches anders, aber die Fangemeinde wird ihren Briganori-Chor ganz klar wiedererkennen. Mit dem für ihn bekannten Liedgut, mit seiner Ausstrahlung.

Michaela Zach ist ein Glücksfall für Briganori, denn Chorleiter wachsen nicht auf den Bäumen – schon gar nicht solche, die zum Profil der Truppe passen. Die junge Frau macht schon von Kindesbeinen an Musik. Erst instrumental, dann auch vokal. Mit acht Jahren stieg sie von Block- auf Querflöte um, beteiligte sich mit 14 Jahren an mehreren Wettbewerben – mit ersten Erfolgen. Höchstpunktezahl und Kreissiegerin waren der Lohn des stetigen Übens. Im Alter von 15 Jahren begann Michaela Zach mit Gesangsunterricht. Das Virus Musik hatte sie vollends infiziert. „Und so war die logische Schlussfolgerung, dass ich die Berufsfachschule für Musik mit Hauptfach Gesang absolviert habe. Während dieser zwei Jahre hab ich dann noch den Dirigentenkurs des Allgäu-Schwäbischen-Musikbunds belegt“, erzählt sie.

Gerade volljährig, hat Michaela Zach dann ihre erste Chorleitung übernommen. Zudem hat sie ab diesem Moment als Lehrerin für Gesang, Blockflöte und die musikalische Früherziehung unterrichtet. Auf hauptberuflicher Schiene hat sie Lehramt Realschule für Musik und Englisch studiert. „Parallel dazu habe ich mein Gesangsstudium bei verschiedenen Gesangslehrern vertieft.“ Sie hat im Extrachor des Stadttheaters Augsburg gesungen und war als Sängerin in Blasmusikformationen international unterwegs. 25-jährig hat sie den Wettbewerb mit den Musicalstars in Bad Wörishofen gewonnen. 2014 war sie Gewinnerin des „Musicalgesang und darstellendes Spiel“-Workshops der Stage School Hamburg. Nach diversen anderen Chören ist sie nun also seit heuer Frontfrau von Briganori.

„Schau ma mal, war mein erster Gedanke, als Briganori an mich herangetreten ist“, gibt die 35-Jährige zu. „Dann hab ich schnell festgestellt: Der Sound des Chors gefällt mir sehr gut. Da hab ich Lust drauf!“

Jeder ist froh, dass Konni Ehlichs Tod nicht das Ende von Briganori bedeutet hat. Die Sänger hängen an Michaela Zachs Lippen und Gestik, lassen sich von ihr auch durch knifflige Passagen lotsen und sind sichtlich mit Freude dabei. „Michaela ist unser Jackpot“, so formuliert es eine im Sopran.

Der erste gemeinsame öffentliche Auftritt liegt gerade hinter Briganori – er war beim Waldbesitzertag in Donauwörth. Am 26. Oktober nun holt der Chor nach, was durch Konni Ehlichs Tod ausfallen musste: ein Konzert im B+Zentrum in Blossenau, Beginn ist um 19.30 Uhr. Pop-Songs stehen auf dem Programm, Musical-Stücke, Filmmusik ... all das, was die Fans von Briganori kennen und wofür sie die Truppe so lieben.

