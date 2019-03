vor 47 Min.

Brotzeit für die Maibaum-Diebe – trotz Anzeige

Die Dorfgemeinschaft Stadel schließt Frieden mit Gruppe aus dem Raum Aindling. Der Baum ist auch wieder zurück. Dennoch wird weiter ermittelt.

Neuigkeiten gibt es im Fall des strittigen Maibaum-Diebstahls im Holzheimer Ortsteil Stadel. Wie berichtet, hatten 13 junge Männer – zwölf davon aus dem Raum Aindling – die Fichte der Dorfgemeinschaft Stadel mithilfe eines Traktors abtransportiert. Obwohl sie von einem Anwohner dabei erwischt wurden, setzten sie den „Diebstahl“ fort und schüttelten den Verfolger offenbar auf etwas unliebsame Weise ab. Die Polizeiinspektion in Rain ermittelt gegen 13 junge Männer.

Die Ermittlungen wegen des Maibaums gehen trotzdem weiter

Zumindest eine erfreuliche Nachricht gibt es jetzt in dem Fall. Die Dorfgemeinschaft Stadel und die Maibaumdiebe haben sich am Dienstagabend auf eine Ablöse für die 22 Meter lange Fichte geeinigt. Wie in einer Mitteilung zu lesen ist, konnte nach zähen Verhandlungen eine Brotzeit und Getränke ausgehandelt werden. Weiter heißt es: „Mittlerweile liegt der Maibaum wieder dort wo er abgeholt wurde, in Stadel bei Holzheim.“

Der Stamm hatte zum Austrocknen auf einer Wiese gelegen, jedoch ungesichert. Dies hatte die Gruppe aus der Aindlinger Gegend bemerkt. In der Nacht auf Samstag schritten die Burschen zur Tat.

Die Einigung der beiden Parteien sieht auch Paul Förg, Pressesprecher der Polizeiinspektion Rain, positiv. Dennoch habe diese Entwicklung keinen Einfluss auf die Anzeige gegen die 13 Beschuldigten. Zwar werde die Friedensschließung in den Akten vermerkt, diese würden aber nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Dann ist diese am Zug. Da es sich allerdings nicht um ein kompliziertes Verfahren handelt, rechnet Förg in etwa einem Monat mit einem Ergebnis. Zum Ausgang des Verfahrens will sich Förg nicht äußern. In ähnlichen Fällen hat die Staatsanwaltschaft dem Vernehmen nach solche Verfahren eingestellt. Ermittelt wird in erster Linie wegen Diebstahls und einer Delle im Auto des Verfolgers.

Beschuldigte wollen sich erst nach dem Verfahren äußern

Die Beschuldigten sind sich derweil offenbar darin einig, zu den Vorwürfen nicht öffentlich Stellung zu nehmen. Zwei der Beteiligten erklärten am Dienstag gegenüber unserer Redaktion, dass sich die Gruppe nicht zu den Vorgängen in der Nacht äußern werde, solange das Verfahren gegen sie laufe.

Erst nach Abschluss des Verfahrens wollen sie ihre Sicht der Dinge darstellen, betonten sie. Michael Gulden, Zweiter Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Stadel, berichtet, beide Seiten hätten sich ausgesprochen. Fazit: „Vieles war nicht so schlimm wie zunächst angenommen.“ Man habe sich auf Grundlage des Brauchtums friedlich geeinigt: „Wir sind im Guten auseinandergegangen.“

Es sei vereinbart worden, dass ein Fest für alle Beteiligten stattfindet. Die Vertreter aus Stadel möchten laut Gulden keinesfalls, dass die Angelegenheit strafrechtliche Konsequenzen hat: „Das war nie in unserem Interesse.“ (ull/wwi/joki)

