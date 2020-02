27.02.2020

Bruchbude oder coole Location?

„Forum Junge Kunst“ in der Alten Schmiede

Die Werkstatt Alte Schmiede in Nördlingen wird in diesem Jahr das „Forum Junge Kunst“ beherbergen. Mit dieser Veranstaltung bieten die Wirtschaftsjunioren Donau-Ries erneut jungen Kunstschaffenden aus dem gesamten Landkreis eine professionelle Plattform an, auf der sie sich und ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können. Das „Forum Junge Kunst“ findet in der Werkstatt Alte Schmiede in Nördlingen am 16./17. Mai statt.

Die Organisatoren Michael Steber und Bernd Hertle begutachteten jetzt die Räumlichkeiten, um zu sehen, welche Möglichkeiten sie den jungen Kunstschaffenden heuer bieten können. Bei den künstlerischen Arbeiten sind so gut wie keine Grenzen gesetzt: Ganz gleich ob Malerei, Skulptur, Videoinstallation, Graffiti, Musik, digitale Kunst oder anderes – alles ist möglich. Junge Kunstschaffende können ihre Bewerbung bis 5. April per Mail schicken an: forumjungekunst@wj-donau-ries.de. Das Bewerbungsformular und weitere Informationen zum Wettbewerb sind abrufbar auf der Homepage: www.forum-junge-kunst.de. Eine Jury wird dann die Auswahl treffen und die ausgewählten Bewerber informieren. Für Aussteller und Besucher ist das „Forum Junge Kunst“ kostenfrei. (dz)

