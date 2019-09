17:43 Uhr

Brücken werden geprüft: Staus möglich

Bauwerke an Bundesstraßen und Staatsstraßen im Raum Donauwörth werden geprüft. Hier eine Übersicht.

Im Donau-Ries-Kreis prüft die Staatliche Bauverwaltung in nächster Zeit einige Brücken von Bundes- und Staatsstraße. Dadurch kann es teilweise zu Behinderungen kommen. Um die Arbeiten sicher durchführen zu können, werden spezielle Besichtigungsfahrzeuge oder Arbeitsbühnen eingesetzt. Dafür ist laut Pressemitteilung eine halbseitige Sperrung der Bauwerke nötig. Dadurch könne der Verkehr auf oder unter der Brücke eingeschränkt werden.

Zwischen Montag, 9. September und Mittwoch, 11. September, stehen folgende Brücken an: am Kreisverkehr der B-16-Anschlussstelle Donauwörth-Süd (Einengungen unter den Brücken, keine Behinderungen auf der Bundesstraße), auf der B2 zwischen Donauwörth und Monheim (keine Behinderungen auf der Bundesstraße) und auf der B25 am Bauwerk über die Staatsstraße in Harburg (halbseitige Einengung unter der Brücke).

Auf der B16 die größte Staugefahr

Am Donnerstag, 19. September, stehen folgende Brücken an: Donaubrücke bei Marxheim (von 8.30 bis spätestens 15.30 Uhr) und Schmutterbrücke bei Nordheim (halbseitige Sperrung der B16). Das Staatliche Bauamt geht davon aus, dass es lediglich an der Schmutterbrücke zu Staus kommen kann. Ansonsten seien die Behinderungen wohl nur geringfügig.

Die Behörde führt an den Brücken alle sechs Jahre eine Hauptuntersuchung durch. Dabei werden alle Bauteile „auf Herz und Nieren überprüft“. Kleinste Risse und Schäden werden erfasst und dokumentiert. (dz)

