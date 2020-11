13:06 Uhr

Bub bei Unfall in Ebermergen schwer verletzt

Ein siebenjähriger Bub ist am Samstagmittag in Ebermergen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der Junge fuhr mit einem Tretroller auf der Straße und wollte vermutlich in einer scharfen Kurve wenden, als ihm eine 36-jährige Autofahrerin entgegenkam. Die beiden stießen in der Kurve zusammen. Dabei stürzte der Siebenjjährige so unglücklich, dass sein rechtes Bein vom Vorderrad des Pkw überrollt wurde. Das Kind zog sich laut Polizei schwere Verletzungen am Bein zu und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. (dz)

