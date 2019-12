12:46 Uhr

Bub verletzt sich bei Besuch eines Weihnachtsmarkts

Ein Bub hat sich am Sonntag auf einem Weihnachtsmarktes in einem Tapfheimer Ortsteil verletzt.

Zwölfjähriger wird von einem Eisenteil getroffen, nachdem er zuvor einen hölzernen Stützbalken umgestoßen hatte. Wie er das aber geschafft hat, ist ein Rätsel.

Ein Bub hat sich am Sonntag auf einem Weihnachtsmarktes in einem Tapfheimer Ortsteil verletzt. Der Zwölfjährige aus einer angrenzenden Gemeinde befand sich um 17.45 Uhr in einem ehemaligen Stallgebäude, das zum Ausstellungsbereich gehörte.

„Aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen“, so die Polizei, schaffte er es der Bub, einen hölzernen Stützbalken umzustoßen, woraufhin ihm ein daran angebrachtes, sogenanntes „U-Eisen“ auf die Schulter fiel. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in die Kinderklinik nach Augsburg gebracht, wo er nach kurzer ambulanter Versorgung wieder entlassen wurde.

Wie das passieren konnte, ist noch unklar

Eine Überprüfung weiterer im Gebäude befindlicher Stützpfeiler ergab, dass diese auch unter großer Kraftanwendung nicht hätten bewegt werden können, so die Beamten weiter.

Der Bub erlitt ersten Erkenntnissen zufolge eine Schulterprellung und befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung. Zeugen des Vorfalls wurden von der Polizeiinspektion Donauwörth zum Unfallhergang vernommen. Etwaige Versäumnisse der Veranstalter sind zum momentanen Zeitpunkt nicht erkennbar.

