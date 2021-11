Buchdorf: Abgestelltes Auto kracht in den Zaun des Nachbarn

Ein geparktes Auto ist in Buchdorf ins Rollen gekommen und landete im Zaun des Nachbarn. Das wird teuer.

Kleine Ursache, teure Wirkung: Am Donnerstag gegen 19.45 Uhr parkte eine 27-jährige Autofahrerin ihren Wagen am rechten Fahrbahnrand der Abt-Mayr-Straße in Buchdorf. Laut Polizeiangaben verließ die Frau den Wagen dann, ohne die Handbremse anzuziehen. Auch ein Gang war nicht eingelegt.

Auto rollt in Buchdorf gegen den Nachbarszaun

So setzte sich das Fahrzeug selbstständig in Bewegung und rollte gegen den Zaun einer Anwohnerin. Es entstand Schaden von rund 2000 Euro. Die Beamten verwarnten die Verursacherin gebührenpflichtig. (dz)