Betrunkener fährt in Buchdorf gegen einen Baum

Mit 1,7 Promille im Blut trägt es einen Autofahrer bei Buchdorf aus der Kurve. Er prallt gegen einen Baum und eine Mauer.

Die Fahrt eines 33-jährigen Autofahrers aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurde am Freitagmorgen gegen 3 Uhr bei Buchdorf unsanft gestoppt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der alten Bundesstraße in Richtung Osten unterwegs. In einer 90-Grad-Kurve fuhr er alleinbeteiligt geradeaus weiter, prallte zunächst gegen den Stamm einer Linde mit etwa 20 Zentimeter Umfang und krachte anschließend in die Natursteinmauer eines angrenzenden Anwesens.

Der Autofahrer war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von knapp 1,7 Promille. Die Beamten, die zum Unfall gerufen worden waren, veranlassten zwei Blutentnahmen und stellten den Führerschein des 33-Jährigen sicher. Dieser erlitt durch den Unfall Prellungen und Schürfwunden am ganzen Körper und kam zur medizinischen Behandlung per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klink.

Sein Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol war die polizeiliche Folge. (dz)