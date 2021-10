Buchdorf

vor 43 Min.

Buchdorf: Das neue, erste Haus am Platz

Plus In Buchdorf ist das erste Gebäude der „Neuen Mitte“ fertig. Das heiß diskutierte Vorhaben soll auch anderweitig genutzt werden.

Von Wolfgang Widemann

Wie sich doch die Zeiten geändert haben. Einst war Buchdorf ein Bauerndorf im Jura. Der Bürgermeister erledigte seine Amtsgeschäfte in der Stube seines Wohnhauses. 1976 kaufte die Gemeinde die ehemalige Molkerei im Ort und richtete in deren Verwaltungsgebäude in Rathaus ein. Nun hatte der Bürgermeister zwar eigene Räume und es gab einen Sitzungssaal, der war aber so klein, dass beim Erscheinen einiger Zuhörer bereits drangvolle Enge herrschte. Weil die Zimmer wenig repräsentativ waren, bat der langjährige Bürgermeister Georg Vellinger Paare weiterhin zu sich nach Hause, um die Trauung dort vorzunehmen. Sein Nachfolger Walter Grob wählte dafür zuletzt das Pfarr- und Jugendheim. Solches Improvisieren gehört in Buchdorf jetzt der Vergangenheit an. Seit Anfang Oktober sitzt Grob in einem geräumigen Büro in einem Gebäude, das in einer Kommune dieser Größenordnung in der Region ziemlich einmalig sein dürfte: Das neue Rathaus ist das erste Bauwerk, das in der „Neuen Mitte“ in Buchdorf fertiggestellt ist.

