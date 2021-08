Buchdorf: Krampfanfall am Steuer eines Busses

Ein 26-Jähriger erleidet während einer Fahrt einen Krampfanfall und verliert die Kontrolle über den Bus.

Wie die Polizei mitteilt, ist ein 26-Jähriger am Sonntag um 16.35 Uhr mit seinem VW-Bus in der Straße Am Asbach in Buchdorf unterwegs gewesen. Auf Höhe der abschüssigen Einfahrt eines landwirtschaftlichen Anwesens bekam der Mann einen plötzlichen Krampfanfall und verlor die Kontrolle über den Bus.

Dieser sei etwa 50 Meter die Strecke hinuntergerollt und dann in einen geparkten landwirtschaftlichen Anhänger gekracht, so die Beamten. Es entstand ein Eigenschaden von rund 2000 Euro. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer diverse Prellungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Die vier weiteren Insassen im VW-Bus blieben unverletzt. (dz)