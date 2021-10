Der FSV Buchdorf will auch einen neuen Sportplatz bauen

Plus Der FSV Buchdorf hat große Pläne. Doch das kostet viel Geld. Wie entscheidet der Gemeinderat?

Der FSV Buchdorf hat große Pläne für das Sportgelände im Ort. Als im Mai dieses Jahres die frohe Botschaft von einer Bundesförderung in Buchdorf eintraf, planen die Verantwortlichen zunächst einen Neubau des Sportheims und eine Sanierung des Platzes. Doch jetzt gibt es Überlegungen, den Fußballplatz ganz neu zu errichten.