Schwerverletzte nach Unfällen mit Rad und Roller

Bei einem Sturz nahe Buchdorf ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger ist bei Donauwörth mit seinem Roller verunglückt.

Das schöne Wetter hat viele Menschen am Sonntag zur Bewegung an der frischen Luft animiert. Für drei Personen ging es allerdings schmerzhaft aus. Sie wurden bei Unfällen mit ihren Zweirädern schwer verletzt.

Ein 55-jähriger Kaisheimer war mit seinem Fahrrad unterwegs. Er fuhr auf den parallel zum Kalkofenbach verlaufenden Feldweg von Buchdorf her kommend. An einem steilen Wegstück versagte die Bremse des Fahrrades und der Mann stürzte alleinbeteiligt kopfüber vom Rad. Er trug einen Helm und erlitt keine Kopfverletzungen. Er wurde jedoch trotzdem schwer verletzt – unter anderem erlitt der Mann einen Schlüsselbeinbruch und wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert.

Auch in Harburg ist eine Radfahrerin aus Kaisheim am Sonntagnachmittag schwer gestürzt. Die 41-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad die steil abfallende Schlossstraße in Richtung Marktplatz, als ihr vorausfahrender 53-jähriger Ehemann wegen des starken Gefälles sein Rad bremste. Sie erkannte das zu spät und krachte ihrem Mann ins Heck. Die Frau verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Rad und stürzte auf den Asphalt. Sie kam mit einem alarmierten Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen, trotz einigen Blutverlustes, als glücklicherweise nicht schwerwiegend heraus, da die Frau während des Unfalls einen Fahrradhelm trug. Ihr Mann blieb unverletzt.

Bei Donauwörth verletzt sich ein Rollerfahrer schwer

Ein 30-jähriger Donauwörther war am Sonntagnachmittag mit seinem Roller die Ortsverbindungsstraße von Riedlingen kommend in Richtung Wörnitzstein unterwegs. Auf der Gefällestrecke zwischen dem Maggenhof und Dittelspoint geriet der Mann aus Unachtsamkeit auf das rechte Bankett und konnte sein Zweirad in der Folge nicht mehr abfangen. Er verlor die Kontrolle über seinen Roller und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletze er sich unter anderem schwer an Schulter, Arm und Knie. Er wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung eingeliefert. Am Roller entstand ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich, so die Polizei Donauwörth. (dz)

