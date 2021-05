Buchdorf

20:40 Uhr

Ein Jahr Bürgermeister in Buchdorf: Große Aufgaben, viele Anliegen

Plus Walter Grob ist in Buchdorf seit gut einem Jahr im Amt. Das Großprojekt „Neue Mitte“ fordert ihn, viele Bürgeranliegen schlagen auf. Er sagt: „Jeden Tag ist was Neues“.

Von Barbara Wild

Wer dieser Tage Buchdorfs Bürgermeister Walter Grob persönlich antreffen will, der geht natürlich ins Rathaus. Noch ist das in der Hauptstraße 94. Spätestens ab Juli aber müssen sich die Bürger umstellen, dann zieht die Gemeindeverwaltung in das neue Rathaus in Buchdorfs „Neue Mitte“ in die Hausnummer 39.

