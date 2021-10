Buchdorf

11:27 Uhr

Einnahmen sinken: Buchdorf muss Projekte verschieben

Das Feuerwehrhaus in Buchdorf soll erweitert werden. Der Start des Projekt ist allerdings auf das Frühjahr verschoben worden.

Plus In Buchdorf gibt es einen Rückgang bei der Gewerbesteuer. Das hat Folgen für einige Vorhaben, die die Gemeinde eigentlich bald angehen will.

Von Helmut Bissinger

Das Rathaus bezogen, das benachbarte Geschäftshaus für die Bank und eine mögliche Arztpraxis im Bau – die neue Dorfmitte in Buchdorf nimmt Gestalt an. Doch nun droht das ehrgeizige Projekt ins Stocken zu geraten. Die Kardinalfrage: Kann das zum Ensemble geplante Bürgerhaus gebaut werden? „Wir müssen den Kassensturz zum Jahreswechsel abwarten“, sagte Bürgermeister Walter Grob unlängst in der Bürgerversammlung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

