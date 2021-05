Buchdorf

Günstige Bauplätze in Buchdorf: Es gibt schon wieder eine Warteliste

Viel Platz ist im Neubaugebiet „Neureut“ in Buchdorf. Hier gab es 52 Bauplätze für Einzel-, Doppel und Mehrparteienhäuser. Doch jetzt ist erst einmal Schluss. Weiteres Bauland auszuweisen, ist laut Bürgermeister Grob nicht so schnell möglich.

Plus Die Gemeinde hat erneut 52 Bauplätze verkauft. Die Preise waren günstig. Warum es wieder eine Warteliste gibt und welche Pläne die Gemeinde für Bauland hat.

Von Barbara Wild

Wohl in keiner anderen Gemeinde im Landkreis Donau-Ries konnten sich in den vergangenen Jahren so viele Menschen den Traum vom Eigenheim verwirklichen, wie in Buchdorf. Nach Angaben von Bürgermeister Walter Grob waren es seit 2018 über 100 Grundstücke, die die Gemeinde verkauft hat. Das letzte Baugebiet „Neureut“ ist nun voll erschlossen, ab Montag sind die Baufelder für die Arbeiten freigegeben.

