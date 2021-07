Liebestolle Igel lösen in Buchdorf einen Polizeieinsatz aus

Einen tierischen Einsatz hatte die Polizei in Buchdorf. Auslöser dafür waren liebestolle Igel.

Zwei liebestolle Igel haben in Buchdorf für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Bewohner meldete am Sonntag um 23.30 Uhr, dass neben seinem Haus im Gras ein Tier liege, das hechle und offenbar verletzt sei. Da das Gras der Wiese so hoch sei, könne er nicht erkennen, um was für ein Tier es sich handle. Er vermutete eine angeschossene Wildsau.

Anwohner und Polizisten vernehmen laute Geräusche im hohen Gras

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth kümmerten sich um den Fall. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, waren die lauten Geräusche zunächst verstummt, setzten dann jedoch alsbald wieder ein. Die Polizisten suchten das brusthoch bewachsene Gelände ab – und stellten fest: Es lag kein Unglücksfall vor. Zwei Igel waren – so heißt es im Pressebericht der Dienststelle – „gerade ziemlich intensiv bei der Sache“.

Die Paarung kann bei Igeln durchaus lautstark sein. Zudem umkreist das Männchen das Weibchen stundenlang. Die Paarungszeit der Igel dauert von April bis August. (dz)

Lesen Sie dazu auch