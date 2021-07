Buchdorf

12:44 Uhr

Neue Pläne für das Buchdorfer Bürgerhaus

Voraussichtlich Anfang September wird das neue Rathaus in Buchdorf in Dienst gestellt. Der Sitzungssaal ist bereits eingerichtet. In diesem ist Bürgermeister Walter Grob zu sehen.

Plus Der Gemeinderat in Buchdorf bringt ein abgespecktes Konzept für das Gebäude auf den Weg. Was dieser Teil der Neuen Mitte schätzungsweise kostet.

Von Helmut Bissinger

Das Rathaus ist fast fertig, das benachbarte Geschäftshaus soll Ende 2022 bezugsbereit sein – und es gibt für die Neue Mitte in Buchdorf bereits weitere Pläne: Mit deutlicher Mehrheit stimmte der Gemeinderat für die überarbeiteten Pläne zum Bau eines Bürgerhauses. Knapp über sechs Millionen Euro – so eine erste grobe Schätzung – soll das Projekt verschlingen, dessen vielfach angedachte Nutzung das Gremium guthieß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen